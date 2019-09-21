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تعليم كفر الشيخ توفر ملابس للطلاب بمعرض بإدارة دسوق التعليمية مجاناً

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:47 م
تعليم كفر الشيخ توفر ملابس للطلاب بمعرض بإدارة دسوق التعليمية مجاناً وكيل تعليم كفر الشيخ فى المعرض السنوى للملابس المدرسية
كفر الشيخ _ محمد سليمان

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افتتحت الدكتور بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، المعرض السنوي للملابس المدرسية والكتب ومستلزمات التعليم بالمراحل التعليمية المختلفة المجاني ،والذي يخدم قرابة  2000 طالب بمدارس دسوق.

جاء ذلك بحضور، غادة النحاس مدير إدارة المتابعة وتقويم الأداء ومصطفى مرعى، مدير عام إدارة دسوق التعليمية التعليمية وبحضور مجلس أمناء الإدارة وعدد من التنفيذيين والشعبية.

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أن الهدف من إقامة المعارض الخيرية ،لمستلزمات المدارس، والملابس الجاهزة، توفيرها للطلاب المنتمين للأسر الفقيرة ،والأشد فقراً،  معربه عن شكرها لكل المشاركين من العاملين بالتربية والتعليم، والشعبين، ولمدير الإدارة التعليمية بدسوق.

 وقالت وكيل الوزارة ،إن المعرض الخيري يضم الملابس المدرسية لكافة الأعمار بالمراحل التعليمية المختلفة بالإضافة لعدد كبير من قطع الملابس،ومستلزمات وأدوات تعليمية وهدايا وأحذية وحقائب، وكتب،وكشاكيل،مؤكدة على دور الإدارة والمؤسسات الحكومية وغيرها فى المشاركة المجتمعية الفعالة فى بناء ونهضة المجتمع وقدمت الشكر للجميع على الجهد المبذول في العمل الخيري التطوعي ، مشيرة إلى أننا لن نكتفي بإقامة معارض في بداية العام الدراسي بل سيتم اقامتها خلال العام الدراسي لتوفير ملابس للطلاب.

وأكدت وكيل وزارة التربية والتعليم على الدور المحورى والبارز لإدارة دسوق التعليمية فى القضاء على ارتفاع الأسعار ومشاركة فئات المجتمع وطبقاته المختلفة من خلال إقامة المعارض الخيرية وتوفير المنتجات والأدوات المدرسية اللازمة بالمجان.

 

 


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