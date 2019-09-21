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تعرف على مصادر السيارات المستخدمة فى التفجيرات الإرهابية

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 ص
تعرف على مصادر السيارات المستخدمة فى التفجيرات الإرهابية تفجير معهد الأورام
كتب إيهاب المهندس

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يستهدف الإرهاب الأسود المؤسسات والشخصيات العامة لتنفيذ أجندات خارجية ضد الوطن، وتستخدم التنظيمات الإرهابية كحركة حسم سيارات مسروقة، وفى بعض الأحيان سيارات يجرى شراؤها من معارض ببطاقات مزورة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، وتوجد 3 وقائع إرهابية تمت بهذه الطريقة:

1

ـ محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

أثناء سماع محكمة جنايات امن الدولة العليا طوارئ، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمى، لأقوال مجرى التحريات، فى جلسة 15 سبتمبر الجارى، فى القضية "محاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية"، أكد الشاهد أن الإخوانى المحبوس باسم جاد تولى مسئولية توفير السيارة المستخدمة فى واقعة التفجير من خلال شرائها ببطاقة لسيدة تدعى "أسماء"، ودعى أنها زوجته من أحد معارض السيارات بمحافظة الإسكندرية خلال عام 2017، ووضع لوحات مزورة على السيارة خشية الرصد الأمنى وتسليم تلك السيارة لمسئولى مجموعة التنفيذ والرصد، ووضعها الإخوانى المحبوس معتز مصطفى، بشارع المعسكر الرومانى وبداخلها العبوة الناسفة لتفجيرها أثناء مرور موكب اللواء مصطفى النمر.

2

 

ـ تفجير معهد الأورام

عقب تفجير معهد الأورام أكدت الداخلية فى بيان لها، أن السيارة المتسببة فى الحادث مبلغ بسرقتها من محافظة المنوفية منذ بضعة أشهر، وظهر فى البيان خط تتبع السيارة المستخدمة فى التفجير.

3

ـ اغتيال محامى الشعب

خلال محاكمة 67 متهمًا فى قضية "اغتيال الشهيد هشام بركات"، قال الإثبات جلال مسعد، إنه يعمل تاجر سيارات، وأن المتهم أبو القاسم أحمد على اشترى السيارة التى استخدمت فى تفجير موكب النائب العام المستشار الراحل هشام بركات منه، فى معرض سوق السيارات بمدينة نصر، والمتهم أخبره بأن بطاقته الشخصية ضائعة، واشترى السيارة باسم والدته.


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تفجير موكب النائب العام

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اخبار

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