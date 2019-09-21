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تعرف على محظورات سيارات النقل الثقيل فى قانون المرور الجديد

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:30 ص
تعرف على محظورات سيارات النقل الثقيل فى قانون المرور الجديد سيارات النقل الثقيل - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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قال مصدر أمنى، إن قانون المرور الجديد الذى يناقش فى البرلمان، وضع مجموعة من التدابير والإجراءات تطبق على سائقى النقل الثقيل، لمنع سقوط حمولاتها على الطرق، منها مراعاة الحد الأقصى والأدنى للحمولة المقررة على الطرق، طبقا لقرار وزير النقل، ومراعاة أبعاد سيارات نقل البضائع وعدد المركبات، وأماكن المواقف المصرح بها، مع تحديد خطوط السير ومسارات وتوقيتات السير وساعات تشغيل تلك المركبات.

وأضاف المصدر، أن قانون المرور الجديد ألزم بتركيب جهاز تحديد وتتبع المواقع فى مركبات الدفع والجر الرباعى، وجميع المركبات التى تصل إليها الحركة من صندوق التروس الرئيسى والمساعد إلى جميع المحاور، وكذلك مركبات النقل الثقيل التى تزيد حمولتها على 7 أطنان، ومركبات الأجرة والأتوبيسات ذات سعة 14 راكبا فأكثر، ضمن اشتراطات الترخيص، وذلك لحماية السيارة من السرقات وتتبعها، أو لمتابعة بعض أنواع السيارات التى ثبت استخدامها فى الأعمال الإرهابية فى بعض المناطق الصحراوية.

أوضح المصدر،  أن هناك مادة فى قانون المرور الجديد الذى يتم عرضه على البرلمان، تقر بأنه سيتم تراخيص كافة السيارات لسرعة التوصل المتواجدة داخل الدولة لسائقها فى حالة ارتكاب حادث، واستثنت المادة 37 من القانون عدة أنواع مسموح بترخيصها وهى "المقطورات الزراعية وأنصاف المقطورات، وفق ما تحدده اللائحة التنفيذية.

وتابع المصدر: القانون فرض على سائقى النقل الثقيل بتسليب وتغطية وربط وحزم المقطورات على السيارة لمنع سقوطها على الطرق، ويحظر تفريغ الحمولات لجميع سيارات النقل على الطرق لمنع المسألة القانونية، وتصل عقوبتها إلى غرامة 8 آلاف جنيه.


قانون المرور الجديد

سيارات النقل الثقيل

حوادث الطرق

ادارة المرور

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