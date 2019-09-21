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تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:00 ص
تعرف على ترتيب أعلى 10 شركات تداولاً بالبورصة الأسبوع الماضى البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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تصدر البنك التجارى الدولى، قائمة أعلى 10 شركات من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع الماضى، بحجم تداول بلغ 14.2 مليون ورقة، وبقيمة تداول 1.2 مليار جنيه، أعقبه "القابضة المصرية الكويتية" بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 307.3 مليون جنيه.

وجاء فى المركز الثالث "شركة مستشفى كليوباترا" بحجم تداول بلغ 35.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 215.2 مليون جنيه، ثم "الشرقية-ايسترن كومبانى" بحجم تداول 9.8 مليون ورقة وبقيمة تداول 168.6 مليون جنيه، ثم "بالم هيلز للتعمير" بحجم تداول 74.9 مليون ورقة، وقيمة تداول 166.5 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعى.

وفى المركز السادس "السوديى إليكتريك" بحجم تداول بلغ 10.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 151.2 مليون جنيه، ثم " القلعة للاستشارات المالية" بحجم تداول 58.8 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 149 مليون جنيه، ثم "حديد عز" بحجم تداول 12 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 122.8 مليون جنيه، وفى التاسع "شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 180.3 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 119.9 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية" بحجم تداول بلغ 5.2 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 115.7 مليون جنيه.

 

 


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