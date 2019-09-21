تعرف على الخارطة السياسية لإسرائيل بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست × 8 ملعومات

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست رسمياً فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس فى الانتخابات بحصوله على أعلى المقاعد.
"اليوم السابع" يلخص فى 8 نقاط الخارطة السياسة فى إسرائيل عقب إعلان نتائج الانتخابات.
33 مقعد لجانتس مقابل 31 لليكود
- حصل تحالف حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على 33 مقعدا
- يضمن ذلك للحزب إسناد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة
- حصول الليكود على 31 مقعداً فقط
- ضربة قاسمة لليمين المتطرف فى إسرائيل والذى يضم أحزاب"الليكود- شاس- يهوديت هتوراة"
- جانتس أكد أنه لن يضم أحزاب من اليمين فى تشكيلة حكومته
- حزب" اسرائيل بيتنا" حصل على 8 مقاعد
- فى حال إعلان ليبرمان الانضمام لجانتس سيتم تشكيل الحكومة
- كتلة اليسار لديها 57 مقعداً وتحتاج فقط لـ4 مقاعد لتحقيق 61 مقعد وهو العدد المطلوب لتشكيل الحكومة
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