تعرف على الخارطة السياسية لإسرائيل بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست × 8 ملعومات

إعداد – هاشم الفخرانى

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست رسمياً فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس فى الانتخابات بحصوله على أعلى المقاعد.

"اليوم السابع" يلخص فى 8 نقاط الخارطة السياسة فى إسرائيل عقب إعلان نتائج الانتخابات.



33 مقعد لجانتس مقابل 31 لليكود

- حصل تحالف حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على 33 مقعدا

- يضمن ذلك للحزب إسناد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- حصول الليكود على 31 مقعداً فقط

- ضربة قاسمة لليمين المتطرف فى إسرائيل والذى يضم أحزاب"الليكود- شاس- يهوديت هتوراة"

- جانتس أكد أنه لن يضم أحزاب من اليمين فى تشكيلة حكومته

- حزب" اسرائيل بيتنا" حصل على 8 مقاعد

- فى حال إعلان ليبرمان الانضمام لجانتس سيتم تشكيل الحكومة

- كتلة اليسار لديها 57 مقعداً وتحتاج فقط لـ4 مقاعد لتحقيق 61 مقعد وهو العدد المطلوب لتشكيل الحكومة