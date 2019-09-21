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تعرف على الخارطة السياسية لإسرائيل بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست × 8 ملعومات

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:55 م
تعرف على الخارطة السياسية لإسرائيل بعد إعلان نتائج انتخابات الكنيست × 8 ملعومات نتنياهو وبانى جانتس
إعداد – هاشم الفخرانى

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أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست رسمياً فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس فى الانتخابات بحصوله على أعلى المقاعد.

 

"اليوم السابع" يلخص فى 8 نقاط الخارطة السياسة فى إسرائيل عقب إعلان نتائج الانتخابات.

 

33 مقعد لجانتس مقابل 31 لليكود
33 مقعد لجانتس مقابل 31 لليكود

 

- حصل تحالف حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس على 33 مقعدا

- يضمن ذلك للحزب إسناد تشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة

- حصول الليكود على 31 مقعداً فقط

- ضربة قاسمة لليمين المتطرف فى إسرائيل والذى يضم أحزاب"الليكود- شاس- يهوديت هتوراة"

- جانتس أكد أنه لن يضم أحزاب من اليمين فى تشكيلة حكومته

-  حزب" اسرائيل بيتنا" حصل على 8 مقاعد

- فى حال إعلان ليبرمان الانضمام لجانتس سيتم تشكيل الحكومة

-  كتلة اليسار لديها 57 مقعداً وتحتاج فقط لـ4 مقاعد لتحقيق 61 مقعد وهو العدد المطلوب لتشكيل الحكومة


نتنياهو

جانتس

اسرائيل

الليكود

نتائج انتخابات الكنيست

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