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تزامناً مع تسليم رخصاتها.. دور العبادة مضاءة باللون الأخضر فى أبو ظبى "صور"

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:42 م
تزامناً مع تسليم رخصاتها.. دور العبادة مضاءة باللون الأخضر فى أبو ظبى "صور" دور العبادة مضاءة باللون الأخضر
كتب محمد تهامى زكى

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أضاءت عدداً من دور العبادة لغير المسلمين، مبانيها باللون الأخضر، تزامناً مع قرب حفل تسليم رخص دور العبادة القائمة فى إمارة أبو ظبى، التى تنظمه دائرة تنمية المجتمع تحت شعار "دعوة للتآلف".

كاتدرائية النبى الينا
كاتدرائية النبى ايليا

ووفقا لصحيفة "البيان" الإماراتية، يأتى ذلك احتفاءً من دور العبادة بالجهود التى تبذلها دائرة تنمية المجتمع، بصفتها الجهة المنظمة لدور العبادة فى إمارة أبو ظبى، حيث تنير دور العبادة مبانيها حتى غدٍ، الأحد، كما يأتى أيضا متزامناً مع اليوم الدولى للسلام.

دور العبادة مضاءة باللون الأخضر
دور العبادة مضاءة باللون الأخضر

وأكد عدد من القائمين على دور العبادة، أن إنارة المبانى باللون الأخضر يأتى احتفاءً بالحفل الذى سيقام لتسليمهم رخص دور العبادة، وتثميناً للمساعى المبذولة نحو توفير حياة كريمة لكافة أفراد مجتمع إمارة أبو ظبى، مشيدين بالجهود التى بذلتها دائرة تنمية المجتمع، وكافة الشركاء، لتعريفهم بالشروط الواجب توافرها من أجل ترخيص دور العبادة.

اللون الأخضر يزين دور العبادة فى أبو ظبى
اللون الأخضر يزين دور العبادة فى أبو ظبى

وأشار ممثلو دور العبادة، إلى أن ترخيص دور العبادة، يعكس الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة فى دولة الإمارات، التى تحرص على إيلاء كافة رعايا الأديان الأخرى كافة الاهتمام والرعاية، كما تجسد هذه البادرة الإنسانية سماحة المجتمع الإماراتى والقيم الأصيلة التى يتمتع بها، ما جعل أبو ظبى نقطة جذب للعيش والاستقرار بها.

كنيسة القديس أندرو
كنيسة القديس أندرو

 

 


الامارات

ابو ظبى

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ابوظبى

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الكنائس

الاضواء الخضراء

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