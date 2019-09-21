ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً.."مصر جنوب إفريقيا" فى الصدارة

كتب هانى الحوتى

تصدرت شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 18.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 7.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة، بقيمة قدرها 3.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث حق الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة، وبقيمة 2.7 مليون جنيه.

وجاءت شركتا البدر للبلاستيك، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 10 آلاف ورقة بقيمة 5637 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 300 ورقة بقيمة 157 جنيه الثانية.

وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 9.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 1253 عملية خلال الأسبوع الماضى.