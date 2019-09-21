سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 09:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية اقتصاد وبورصة

خلال أسبوع

ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً.."مصر جنوب إفريقيا" فى الصدارة

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:17 م
ترتيب شركات بورصة النيل الأكثر تداولاً.."مصر جنوب إفريقيا" فى الصدارة البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تصدرت شركة مصر جنوب إفريقيا للاتصالات، أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث قيم التداول، وبلغ حجم التداول 18.2 مليون ورقة بقيمة قدرها 7.1 مليون جنيه، خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.
   
وأضاف تقرير البورصة، أن شركة الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى، احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 1.1 مليون ورقة، بقيمة قدرها 3.8 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الثالث حق الاكتتاب للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، بحجم تداول بلغ 32.1 مليون ورقة، وبقيمة 2.7 مليون جنيه.
 
وجاءت شركتا البدر للبلاستيك، المجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 10 آلاف ورقة بقيمة 5637 جنيه للأولى، وبحجم تداول للثانية 300 ورقة بقيمة 157 جنيه الثانية. 
 
وبلغ إجمالى قيمة التداول بورصة النيل نحو 9.1 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 8.5 مليون ورقة منفذة على 1253 عملية خلال الأسبوع الماضى.
 

اخبار البورصة

البورصة المصرية

البورصة

بورصة

بورصه

بورصة النيل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

حصاد البورصة..تراجع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 2.44% خلال أسبوع

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:11 م

البورصة: ارتفاع رصيد الشهادات الإيداع الدولية لإيديتا و"CIB"

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 11:08 ص

البورصة: 56 شركة بقائمة الأسهم المسموح بالتداول عليها بـ3 علامات عشرية

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 12:00 ص

أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 19- 9-2019

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:00 م

تراجع رأس المال السوقى للبورصة المصرية بقيمة 17.1 مليار جنيه خلال أسبوع

الخميس، 19 سبتمبر 2019 10:17 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة