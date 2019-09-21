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تحرير 52 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:03 م
تحرير 52 مخالفة تموينية فى حملة مكبرة فى المنوفية حملة تموينية على المخابز - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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شنت مديرية التموين بمحافظة المنوفية، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة تموينية مكبرة، على المخابز والمحال ومستودعات الغاز.

أسفرت الحملة عن تحرير 52 قضية تموينية بين عدم إعلان أسعار، ومستودعات غاز، 23 محضرا لأصحاب المخابز لمخالفة المواصفات، 17 محضرا لأصحاب المستودعات، 12محضرا لأصحاب المحلات بمحافظة المنوفية.

جاء ذلك برئاسة المحاسب عاطف حسن الجمال وكيل وزارة التموين، وبعضوية عاطف هلال وكيل المديرية، والمقدم باهر عدلى رئيس مباحث التموين، تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، وبرفقة بعض مفتشى المديرية، للمرور على المنشات العامة بدائرة المحافظة.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة المنوفية ، على استمرار الحملات المكثفة على المحلات والأسواق، من أجل ضبط السلع المجهولة المصدر، وتحرير محاضر لأصحاب المخابز المخالفة من أجل وصول الدعم لمستحقية.

وأوضح: كل ما يشغلنا ضبط الأسعار خلال الفترة القادمة، وتحرير محاضر المخالفين لكى يكون عبرة لغيرهم .


المنوفية

وكيل تموين المنوفية

محاضر تموينية

محاضر للمخابز البلدية

محاضر لاصحاب المستودعات

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