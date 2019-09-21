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تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:59 م
تجديد حبس 6 متهمين بالانضمام لجماعة إرهابية 15 يوما حبس - ارشيفية
كتبت أمنية الموجي

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جددت النيابة العامة، حبس 6 متهمين 15 يوما، احتياطيا على ذمة التحقيقات التى تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة فى اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة ضد الدولة المصرية.

المتهمون المحبوسون احتياطيا على ذمة التحقيقات فى القضية، كلا من: محمد م، وأيمن ع، وإبراهيم م، وصبرى ح، وكمال ح، ومؤمن ص.

وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم، الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام فى إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التى تستهدف زعزعة الثقة فى الدولة المصرية ومؤسساتها.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما فى جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومى للبلاد.


النيابة العامة

الانضمام لجماعة إرهابية

نشر أخبار كاذبة

تجديد حبس متهمين

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