سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 08:53 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس نصاب استولى على 1.5مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:04 م
تجديد حبس نصاب استولى على 1.5مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها حبس_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم 15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة العامة، لقيامه بالاستيلاء على أكثر من مليون، ونصف، جنيه من المواطنين بزعم توظيفها فى مجال الاستثمار العقارى مقابل أرباح شهرية.

وذكرت التحريات الأمنية، بأن المتهم تلقي مبالغ مالية من عدد من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها مقابل أرباح مُتفق عليها إلا أنه لم يلتزم بذلك، وأن حجم المبالغ المالية التي تلقاها منهم بلغت نحو مليون و 570 ألف  جنيه مصرى بغرض توظيفها.

وأضافت التحريات بأن المتهم زعمت استثمار الأموال في  مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح مُتفق عليها فيما بينهم وإلتزامه مع بعضهم فى سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة،  إلا أنه إمتنع عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين والإستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.

 


التحقيق مع متهمة

الاستيلاء علي الأموال

الاستيلاء علي مليون ونصف

توظيف الأموال

النصب على المواطنين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة