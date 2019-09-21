تجديد حبس نجار وبائع وعاطل لاتهامهم بخطف ربة منزل واغتصابها بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

قرر القاضى الجزئى بمحكمة الإبراهيمية بالشرقية، اليوم، تجديد حبس المتهمين الثلاثة بخطف ربة منزل واغتصابها وهى تحمل طفلها الرضيع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

أفادت التحقيقات، أن أحد المتهمين الثلاثة سبق اتهامه فى قضية مخدرات، وقام باعتراض التوك توك برفقة 2 من أصدقائه، وقام بإنزال السيدة منه دون الرحمة لصراخ طفلها الرضيع وابنتها، وعندما حاول سائق التوك توك اعتراضهم، قاموا بالتعدى عليه بالضرب وتوثيقه بالحبال وترك الطفلة معه، واصطحاب السيدة تحت التهديد إلى مكان بعيد عن الأهالى، وقاموا بالتعدى عليها جنسيا فيما بينهم.

وكشفت التحقيقات، إن المجنى عليها ظلت تقاوم ولم تفرط فى رضيعها حيث كان على ذراعيها أثناء التعدى عليها جنسيا، وبعد ذلك لاذ الجناة بالفرار، وتوجهت هى برفقة أحد المارة إلى مركز الشرطة لتحرير محضر بالواقعة.

بداية الواقعة، كانت بتلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من "علياء ع م ع"30 سنة ربة منزل مقيمة بندر الإبراهيمية، تفيد أثناء توجها لمستشفى الإبراهيمية برفقة نجلتها الصغيرة أربعة سنوات وطفلها الرضيع عمره سنة، قام 3 شباب مجهولون باعتراض طريق التوك توك وخطفها والتعدى عليها جنسيا، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2212 إدارى مركز شرطة الإبراهممية لسنة 2019.

وبعد ساعات من تقديم المجنى عليها للبلاغ بمركز شرطة الإبراهيمية، وإخطار العميد عمرو روؤف، مدير المباحث الجنائية، أمر بتشكيل فريق بحث جنائى لكشف ملابسات الواقعة.

تم تشكيل فريق بحث جنائي، قاده العقيد أسامة ربيع، مفتش مباحث مركز شرطة الإبراهيمية، والنقيب أحمد غالب، رئيس مباحث المركز، برئاسة العميد محمد شعراوي، رئيس مباحث المديرية، وبمناقشة المجنى عليها، أدلت بمواصفة المتهمين وتعرفت على أحدهم من خلال ملف صور العناصر المسجلة بوحدة البحث الجنائى بالمركز، وتم تحديده وضبطه وضبط المشتركين معه وهم كل من " محمد ف إ" 31 سنة شهرته محمد دعبس يعمل نجار مسلح وله كارت معلومات جنائية، وسبق اتهامه فى قضية حيازة مواد مخدرة، و" محمد إ ق" 29 سنة بائع خردة، و" كريم ع ع" 19 سنة عاطل.

تم ضبط المتهمين، واعترفوا بارتكاب الواقعة، وبعرضهم على نيابة الإبراهيمية بالشرقية، قررت برئاسة عصام أيمن، مدير النيابة، حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.