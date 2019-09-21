سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 08:56 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

تجديد حبس متهم بتلقى أموال من جماعة إرهابية 15 يوما

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:10 م
تجديد حبس متهم بتلقى أموال من جماعة إرهابية 15 يوما محكمة_أرشيفية
كتبت أمنية الموجي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

جددت نيابة أمن الدولة العليا، حبس أحمد عبد السلام  15 يوما احتياطيا علي ذمة التحقيقات التي تجرى معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام القانون، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة للمتهم في القضية 756 لسنة 2019 حصر أمن الدولة، ارتكاب جرائم مشاركة   جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك فى اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة علي شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الاخلال بالنظام العام.

كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهم بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطه في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


تجديد حبس متهم

مشاركة جماعة إرهابية

حبس متهمين

نيابة أمن الدولة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

صور.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الزفة بـ3 عربيات والمعازيم 250 بس..أوزبكستان تضع قواعد لتكاليف حفلات الزفاف

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

الجالية المصرية بأمريكا تواصل الترحيب بالرئيس لليوم الثانى على التوالى.. صور

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

إكسترا نيوز: "الإخوان الإرهابية.. جماعة دستورها الكذب والتدليس"

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

كاذبون ومفبركون.. إخواني يمثل الإصابة وركلة بالقدم تفضح كذب الادعاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة