تجديد حبس المتهم بقتل شاب بطلقة "خطأ" أثناء نقل عفش عروسة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

قرر القاضئ الجزئى، بمحكمة بلبيس، تجديد حبس المتهم بقتل شاب بخرطوش بطريق الخطأ، أثناء نقل عفش عروسة بقرية الكتيبة، 15 يوما على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد عمر رؤوف، مدير مباحث الشرقية، يفيد بتلقيه بلاغا من المقدم مصطفى رشاد، نائب مأمور مركز شرطة بلبيس، بوصول "أسامة محمود محمد الأعصر"، 22 سنة ، مقيم بقرية الكتيبة دائرة مركز بلبيس، لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة أثر إصابته بخرطوش بالصدر والبطن.

تبين من التحريات التى قام بها ضباط مباحث مركز شرطة بلبيس، بمعرفة الرائد إسلام عواد، رئيس المباحث، وبرئاسة المقدم رائد ربيع، مفتش مباحث بلبيس، والعقيد جاسر زايد، رئيس فرع البحث الجنائى لفرع الجنوب، أثناء مشاركة المجنى عليه فى نقل عفش عروسة بالقرية، قام شخص يدعي "أمير م ح ال" 23 سنة نجار مقيم كفر أيوب بإطلاق أعيرة نارية، ابتهاجا بنقل العفش، أصابت أحدى الطلقات المجنى عليه وتوفى فى الحال، وتمكن ضباط المباحث من ضبط المتهم والسلاح الناري، بندقية خرطوش.