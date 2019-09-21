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تجارة عمان تنظم ورشة عمل لوكلاء السياحة فى البوسنة والهرسك

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:39 م
تجارة عمان تنظم ورشة عمل لوكلاء السياحة فى البوسنة والهرسك تجارة عمان تنظم ورشة عمل لوكلاء السياحة فى البوسنة والهرسك
وكالات

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نظمت غرفة تجارة عمان فى دولة الأردن، اليوم السبت، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وجمعية وكلاء السياحة والسفر الأردنية وسفارة البوسنة والهرسك فى المملكة ورشة عمل لوكلاء السياحة والسفر فى البوسنة والهرسك.

وكما نشر فى وكالة الأنباء الأردنية، هدفت الورشة التي افتتحها النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب إلى تعزيز التعاون الثنائي في جميع المجالات بما يخدم مصلحة كلا البلدين، وتوسيع التعاون مع البوسنة في مجالات الاستثمار والتجارة والاقتصاد، خاصةً في ظل توقيع عدة إتفاقيات تفاهم بين البلدين في مجال التشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات والخدمات الجوية.

وأشار الخطيب إلى متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، والاهتمام المتبادل للبلدين في تقوية هذه العلاقات في المجالات والأنشطة الاقتصادية المختلفة، خاصةً وأن القطاع الخاص في كل من الأردن والبوسنة يلعب دورًا نشطًا لزيادة التبادل التجاري بين البلدين.


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