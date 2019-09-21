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بعد واقعة "طفل المراغة بسوهاج".. تعرف على عقوبة الخطف المقترن بالفدية

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:45 م
بعد واقعة "طفل المراغة بسوهاج".. تعرف على عقوبة الخطف المقترن بالفدية محكمة_أرشيفية
كتبت هدى أبو بكر

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بعد أن تمكن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي في سوهاج، وأسيوط، من كشف غموض واقعة خطف "طفل"، بمركز المراغة فى سوهاج، وطلب فدية مليونى جنيه، وتمكنت القوات، من ضبط المتهمين، وتحرير الطفل، يعرض اليوم السابع النص القانونى فى قانون العقوبات والذى تحدث عن  عقوبة الخطف المقترن بالفيديو.

ونصت المادة 289 من قانون العقوبات ، على عقوبة الخطف المقترن بطلب فدية ، ومتى تكون هذه العقوبة الإعدام ، "كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنوات.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية فتكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام أو السجن المؤبد إذا اقترنت بها جريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه.

كما نصت المادة 290 على "كل من خطف بالتحايل أو الإكراه شخصا يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين.

فإذا كان الخطف مصحوبا بطلب فدية تكون العقوبة السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة، أما إذا كان المخطوف طفلا أو أنثى، فتكون العقوبة السجن المؤبد.

ويحكم على فاعل جناية الخطف بالإعدام إذا اقترنت بها جناية مواقعة المخطوف أو هتك عرضه".


قانون العقوبات

خطف الأطفال

الخطف المقترن بالفدية

خطف طفل المراغة بسوهاج

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