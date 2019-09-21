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بزنس قيادة السيارات ينتعش بين النساء.. سعودية تدرب 53 سيدة على القيادة

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:48 م
بزنس قيادة السيارات ينتعش بين النساء.. سعودية تدرب 53 سيدة على القيادة المرأة السعودية
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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تمكنت سعودية بمنطقة جازان من الدخول إلى عالم التدريب على قيادة السيارة، ومساعدة الراغبات في تعلم القيادة في التغلب على مشكلة غياب المدارس المتخصصة للتدريب بالمنطقة.

 

وبحسب صحيفة عكاظ، نجحت سها خولي في تدريب 53 سيدة على قيادة السيارات في مخططات ومواقع مختلفة، مشيرة إلى وجود إقبال كبير من الفتيات والسيدات على التدرب حيث إن العدد المتقدم لها يفوق 100 سيدة في الأسبوع الواحد.

 

وصرحت أن العجز في المدارس دفع السيدات إلى الذهاب إلى المواقع البرية وخارج العمران لتعلم القيادة، وهو ما دفعها إلى استئجار موقع من جهة خاصة لتعليم السيدات نظرياً ثم تبدأ في تعليمهم بشكل عملي.

 

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سها خولي

 

ولفتت إلى أنها تعلمت القيادة منذ 11 شهراً، عندما ذهبت إلى محافظة جدة لاستخراج الرخصة دون طائل بسبب الزحام والمواعيد الطويلة.

 

يذكر أنه تم السماح للمرأة السعودية بقيادة السيارة، اعتبارا من 24 يونيو 2018، بعد قرار ملكى وصف بالتاريخى اتخذته المملكة فى سبتمبر 2017، منحت بموجبه المرأة السعودية الحق فى امتلاك رخصة قيادة السيارة وقيادتها بنفسها.


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السعودية

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