برلماني عراقى: نقف على الحياد إزاء الصراع الأمريكى الإيرانى

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أكد النائب في البرلمان العراقي، شيروان الدوبردالي، وقوف بلاده على الحياد، إزاء الصراع الدائر حاليا بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال الدوبردالي - في تصريح خاص لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم ،السبت، "إن بغداد لا تريد أن تقف بجانب أي طرف في الصراع بين (طهران) و(واشنطن) وستبقى محايدة لا تتبع أي أحد من طرفي النزاع الحالي".

وعلى صعيد متصل، رفض النائب في البرلمان العراقي صباح العكيلي أن تكون الأراضي العراقية نقطة انطلاق لأي اعتداءات على دول الجوار.

يذكر أن العلاقات بين الولايات المتحدة وإيران تدهورت منذ انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، وإعادته فرض العقوبات على طهران بسبب برامجها النووية والصاروخية، ويريد ترامب كذلك أن توقف طهران دعمها لقوى تساندها في المنطقة منها ميليشيا الحوثي في اليمن التي أعلنت مسؤوليتها عن الهجمات على منشآت (أرامكو)