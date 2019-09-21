برلماني روسى: لا مؤشرات على عملية برية أمريكية ضد إيران

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قال رئيس لجنة العلاقات الدولية بمجلس الاتحاد الروسى"الغرفة العليا للبرلمان" قسطنطين كوساتشوف، إن توجه واشنطن إلى تعزيز قواتها فى الشرق الأوسط لا يشير إلى تحضيرها لعملية برية ضد إيران.

وأضاف كوساتشوف - فى تصريحات لوكالة أنباء "انترفاكس" الروسية، اليوم السبت، أن "التقارير التى تتخدث عن خطط الولايات المتحدة لنقل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط بعد الهجمات على منشآت شركة "أرامكو" النفطية السعودية تكشف عن الأهداف الحقيقية للرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالبحث عن ذريعة لإلغاء الانسحاب من هذه المنطقة".

وأشار البرلمانى الروسى إلى أن من بين دوافع ترامب "رغبته فى إظهار عزيمته للكونجرس ولكل من كان يلومه بخسارة المبادرة فى الشرق الأوسط لصالح روسيا وإيران"، معتبرا أن نقل قوات أمريكية إضافية إلى المنطقة لا يعنى بالضرورة أن إدارة ترامب تحضر لشن عملية برية ضد إيران.

وكان الرئيس الأمريكى قد أمر، أمس الجمعة، بفرض عقوبات مالية جديدة على إيران إثر تورطها فى هجوم، السبت الماضى، على منشأتى نفط تابعتين لشركة أرامكو شرقى السعودية، كما تفرض الولايات المتحدة بالفعل مجموعة واسعة من العقوبات ضد إيران منذ إعلان إدارة ترامب فى مايو 2018 الانسحاب من الاتفاق النووى مع إيران والمبرم عام 2015.

جدير بالذكر أن ميليشيات الحوثى المدعومة من إيران كانت قد تبنت الهجوم الذى استهدف معملين تابعين لشركة "أرامكو" بطائرات مسيرة مما أدى إلى تضرر إنتاج الشركة لفترة من الوقت ، لكن السعودية قدمت، الأربعاء الماضى، براهين تثبت تورط إيران المباشر فى الهجوم.