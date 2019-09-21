بحضور 65 شركة أفريقية جمعية رجال الأعمال تنظم منتدى مشترك 2 أكتوبر المقبل

كتب إسلام سعيد

تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين بالتعاون مع الاتحاد النوعى لأندية روتارى مصر منتدى رجال الأعمال الأفارقة الروتاريين والذى يقام على هامش المؤتمر الإقليمى المصرى الأفريقى لأندية الروتارى المزمع انعقاده فى الفترة من 2 إلى 6 أكتوبر المقبل.

وأعلنت جمعية رجال الأعمال فى بيان لها، أن المنتدى من المقرر عقده بالقاهرة الشهر القادم ويشارك فيه، حكيم بابلولا نائب الرئيس ومدير الروتارى الدولى والدكتور شريف والى محافظ المنطقة الروتارية مصر والدكتورة ميان رسلان رئيس اللجنة المنظمة لمؤتمر الروتارى الإقليمى شرم الشيخ.

كما يشارك فى المنتدى عدد من رجال الأعمال الأفارقة يمثلون 65 شركة من كوت ديفوار وغانا وكينيا والكونغو ونيجيريا وزامبيا يعملون فى قطاعات التشييد والاستثمار العقارى، النقل واللوجيستيات، الشحن، السياحة، القطاع الطبى، التبريد والتدفئة والتكييف، التعليم، التأمين، البترول والغاز، الطاقة، الدهانات، الزراعة والتصنيع الغذائي.

وقالت جمعية رجال الأعمال، أنه تم توجيه الدعوة لوزارة الاستثمار والتعاون الدولى لافتتاح المنتدى بجانب أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية ومالين بلومبرج مدير بنك التنمية الأفريقى والسفير حمدى لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الأفريقية ووكيل أول الوزارة أحمد عنتر رئيس التمثيل التجارى المصرى والدكتورة نجلاء نزهى مستشار محافظ البنك المركزى المصرى للشؤون الأفريقية والمشرف على قطاع البحوث الاقتصادية بالبنك وممثلين عن كل من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع جسور التابع لوزارة قطاع الأعمال العام.