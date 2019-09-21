انقطاع المياه عن وسط الإسكندرية بسبب الإصلاحات

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، عن ضعف وانقطاع المياه اليوم عن وسط الإسكندرية بسبب الإصلاحات بمحطة شرقى أمام رافع المحمودية.

وأشار بيان صادر من شركة مياه الإسكندرية، أن انقطاع المياه سوف يشمل مناطق وسط الإسكندرية وسيتم اعادة ضخ المياه عقب الانتهاء من أعمال الاصلاح.

وناشدت شركة المياه أهالى المنطقة بتدبير احتياجاتهم من المياه ولطلب سيارات مياه خلال فترة الصيانة أو الاتصال على الخط الساخن 125 من أى تليفون أرضى.

من جهه أخرى، وفى إطار الحملة القومية لترشيد استهلاك المياه تحت شعار "كل نقطة بتغرق" بالمشاركة واصلت الشركة حملاتها بمركز إعداد القادة بحى وسط وحى الجمرك، حيث تم استعراض إنجازات المبادرة من تحسين الصحة العامة للأطفال والتوعية بقضية المياه وأهمية ترشيدها والأساليب الحديثة للحفاظ عليها وأنظمة إعارة تدوير واستخدام المياه وقد تم توزيع دروع وشهادات تقدير لفريق عمل إدارة التوعية المتميزة التى ساهمت فى إنجاح المبادرة.