انطلاق الدراسة فى 10 كليات بجامعة بنها ولأول مرة بفرع العبور الجديد

القليوبية إبراهيم سالم

بدأت الدراسة اليوم داخل 10 كليات بجامعة بنها ولأول مرة فى البرامج الجديدة بفرع الجامعة الجديد بالعبور وشهدت الكليات النظرية اقبالا كبيرا من الطلاب الجدد لحضور المحاضرات فى أول أيام الدراسة، فيما نظم اتحاد طلاب الجامعة والمبادرات الطلابية احتفاليات متنوعة بالكليات لاستقبال الطلاب الجدد على انغام الموسيقى والعروض الفنية وتشكيل فرق طلابية من الجوالة لتعريف الطلاب بأماكن الجدوال والمحاضرات.

من جانبه قال الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، إن الكليات استقبلت الطلاب اليوم ولأول مرة بدأت الدراسة فى البرامج الجديدة بفرع الجامعة بالعبور، مضيفا أنه تم وضع خطة للعمل على بدء الدراسة بجدية من اليوم الأول وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس في مواقعهم لاستقبال الطلاب.

وأشار السعيد، إلى أنه تم الانتهاء من مراجعة كافة أعمال الصيانة المطلوبة بالكليات وإعداد الجداول الدراسية وخطط الدراسة وتجهيز قاعات المحاضرات والمدرجات والمعامل واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحسن استقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بالأنشطة الطلابية وأهميتها، وإظهار أوجه الرعاية التي تقدمها الجامعة لأبنائها الطلاب.

وأضاف السعيد، أن المدن الجامعية استعدت لاستقبال الطلاب فى 5 مدن بشبرا وبنها " بنين وبنات " ومشتهر وطوخ من خلال مجموعة من إجراءات التحسين والتطوير، واستكمال هذه الإجراءات لهذا العام بتقديم وجبات غذائية ذات جودة عالية، وتطوير المطاعم ، وتقديم العديد من الخدمات المعينة للطلاب، التي توفر لهم جوًا مناسبًا للمذاكرة.

من ناحية اخرى أجرى الدكتور حسين المغربي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، جولة على كليات الطب البشري والتربية والتمريض لمتابعة الدراسة فى يومها الأول، مضيفًا أنه جرى الانتهاء من جميع الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد بجميع كليات الجامعة.

وأضاف المغربي، أنه تم تشكيل فرق طلابية لاستقبال الطلاب الجدد، وتعريفهم بأماكن الجداول والمحاضرات وحثهم على المشاركة في الأنشطة الطلابية المختلفة، ووضع خريطة لها على مدار العام.

وأكد المغربي، على أهمية تطوير وجودة العملية التعليمية وتحديث المناهج لمواكبة التطورات العلمية العالمية، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأنشطة الطلابية بكافة أنواعها وألا يكتفي الطالب الجامعي بالتحصيل العلمي فقط ، حيث أن تلك الأنشطة تساهم في بناء الإنسان المصري.

يذكر أنه تقرر بدء الدراسة بأول 3 برامج بفرع جامعة بنها بالعبور هذا العام والبرامج الجديدة هى برنامج التقنية الحيوية الزراعية "البيوتكنولوجى" بكلية الزراعة، وبرنامح الشعبة الإنجليزية بكلية التجارة، وكذلك برنامج الشعبة الإنجليزية بكلية الحقوق.