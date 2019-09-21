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انتظام 266 ألف و759 تلميذ بـ 464 مدرسة بأول أيام العام الدراسى الجديد بسوهاج

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:51 م
انتظام 266 ألف و759 تلميذ بـ 464 مدرسة بأول أيام العام الدراسى الجديد بسوهاج الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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انتظمت العملية التعليمية بمحافظة سوهاج بشكلا مؤقت فى يومها الأول، وذلك داخل المدارس التى تعمل بنظام الفترتين، بينما يكتمل إنطلاق العام الدراسى غدا الأحد بكافة مدارس المحافظة بكافة مراحلها التعليمية "أبتدائى إعدادى ثانوى عام وتعليم فنى" صرح بذلك الدكتور عمرو شلتوت وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج.

وأضاف شلتوت لـ "اليوم السابع" أن اليوم السبت أنتظمت العملية التعليمة داخل 361 مدرسة إبتدائية على مستوى المحافظة وبلغت جملة الطلاب بتلك المرحلة التعليمية 216 ألأف و600 تلميذ وتلميذه، وعلى مستوى المرحلة الإعدادية أنتظمت العملية التعليمية داخل 103 مدرسة بإجمالى 50 ألف 159 تلميذ وتلميذه ليصيح عدد المدارس التى أنتظمت بها الدراسة اليوم 464 مدرسة من أجمالى 2869 مدرسة، وبلغ عدد التلاميذ 266 ألف 759 تلميذ وتلميذه من إجمالى مليون 150 ألف هم عدد التلاميذ والطلاب بكافة المراحل التعليمية على مستوى المحافظة.

وأوضح شلتوت أن المديرية أستعدت لبداية العام الدراسى الجديد منذ فترة وأعتمدت فى هذا الأستعداد على محورين أساسيين المحور الأول المدرسة كمبنى وتهئيتها لإستقبال الطلاب، حيث تدخل الخدمة هذا العام 42 مدرسة جديدة الخدمة بإجمالى 552 فصل، بتكلفه بلغت 530 مليون جنيه، وهناك 130 مدرسة صيانه شامله أستلمنا منهم 127 مدرسة، والثلاثة مدارس المتبقية قاربت على الإنتهاء من أعمال الصيانه بها، وهناك 34 مدرسة المانية سوف تدخل الخدمه منها حوالى 9 مدارس والمحور الثانى المعلم فهناك تواصل دائم مع الوزارة، وتم عقد إجتماعا مع المحافظ الدكتور أحمد الأنصارى، وكان له توجيهات من أهمها النشرات وضرورة أن تراعى البعد الإجتماعى وهناك توجيها بعمليات التدوير بين مديرين الإدارات والموجهين الأوائل، وسوف يتم عرض مذكره تتضمن عملية التدوير.

وعن الكتاب المدرسى أكد شلتوت أن كل ما يتم طبعه من كتاب مدرسى نحصل على حصتنا منه ولن يبدأ العام الدراسى إلا وكل طالب وتلميذ بيده الكتاب المدرسى، وأننا بعد هذا الجهد المبذول نتمنى أن يكون عاما دراسيا متميز لولى الأمر والطالب والمعلم والقائمين على العملية التعلمية.

 


التربية والتعليم

سوهاج

العام الدراسى الجديد

مدارس سوهاج

وكيل تعليم سوهاج

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