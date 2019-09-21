انتظام الدراسة داخل 390 مدرسة بنظام الفترتين بالغربية

الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

انطلقت أول أيام العام الدراسى الجديد 2019/2020، اليوم السبت، داخل 390 مدرسة بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، من إجمالى 2392 مدرسة، وانتظمت الدراسة داخل جميع المدارس.

وحرص أولياء الأمور على اصطحاب أطفال المرحلة الابتدائية للمدرسة وسط حالة من الفرحة بين الطلاب بالذهاب للمدرسة فى أول أيام العام الدراسى الجديد، وقام مديرو المدارس بتنظيم طابور الصباح، وتحيه العلم وترديد النشيد الوطن، ومن المقرر تنتظم الدراسة غدا الأحد داخل 2002 مدرسة فى جميع المراحل التعليمية رياض أطفال وتعليم أساسى وثانوى وتعليم فنى، بإجمالى مليون و200 ألف طالب وطالبة.

وأعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، إن الدراسة انطلقت داخل 390 مدرسة منها 27 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، مشيرا إن الدراسة منتظمة داخل 580 مدرسة رياض اطفال و830 مدرسة للتعليم الابتدائى، موزعين على الادارات التعليمية العشر.

وأضاف "السعيد"، أن هناك تكليفات للمهندس ناصر حسن وكيل وزاره التربية والتعليم بالانتهاء من اعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال الطلاب فى العام الجديد، حيث شهدت مدارس المحافظة أعمال صيانة وطلاء الفصول وصيانة حجرات الكمبيوتر والمعامل وغرف الأنشطة وصيانة دورات المياه وتغيير صنابير المياه القديمة بأخرى جديدة والقيام بأعمال صيانة الأثاث وتجهيز بعض المدارس بالسبورات الذكية وأمداد المدارس بالأثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات.

وأوضح المحافظ إن الدراسة سوف تنطلق فى جميع الصفوف الدراسى سواء تعليم اساسى او ثانوى او تعليم فنى، مشددا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وفى حال مخالفة التعليمات سيتم إحالة المقصرين للتحقيق.