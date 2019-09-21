انتخابات الكنيست الإسرائيلى: فوز حزب "أزرق- أبيض" وحصوله على 33 مقعدا

كتب- هاشم الفخرانى

أعلنت اللجنة المركزية المشرفة على انتخابات الكنيست الإسرائيلى رسمياً فوز حزب "أزرق- أبيض" بزعامة بانى جانتس فى الانتخابات بحصوله على أعلى المقاعد.

وقالت اللجنة المشرفة على الانتخابات، إن النتيجة جاءت كالتالى فوز حزب"أزرق- أبيض" بـ33 مقعدا يليه حزب اليكود بـ31 مقعداً، يليه القائمة العربية المشتركة بـ13 مقعداً، حزب شاس حصل على 9 مقاعد يليه حزب إسرائيل بيتنا بـ8 مقاعد متساوياً مع حزب"يهوديت هتوراة".



الأحزاب الفائزة فى الانتخابات

وأشارت اللجنة إلى أنه تم تسليم النتائج إلى الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين من أجل اعتمادها وإعلانها بنفسه يوم 25 الجارى، من أجل تكليف الأحزاب الفائزة بتشكيل الحكومة.

وأوضحت اللجنة أن عدد من كان لهم حق التصويت فى الانتخابات بلغ 6 ملايين و394 ألف إسرائيلى ، وشارك فى الانتخابات 4 ملايين ونصف .

جدير بالذكر أن أول جلسات الكنيست الجديد ستعقد فى 3 أكتوبر المقبل .