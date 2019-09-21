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امريكا تشهد وفاة الحالة الثامنة بسبب السجائر الإلكترونية

السبت، 21 سبتمبر 2019 12:06 م
امريكا تشهد وفاة الحالة الثامنة بسبب السجائر الإلكترونية السجائر الإلكترونية
كتب بيتر إبراهيم

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ذكرت وزارة الصحة والخدمات العليا في ولاية ميسوري الأمريكية أن رجلاً في الأربعينيات من عمره أصبح الشخص الثامن في الولايات المتحدة الذي يموت من مضاعفات إصابة الرئة المرتبطة باستخدام السجائر الإلكترونية.

ووفقاً للموقع الطبى الأمريكى “HealthNews”، قال "مايكل بليسكو"، دكتوراه في الطب، وهو طبيب أمراض الرئة الحرجة في مستشفى ميرسي في سانت لويس ، حيث توفي الرجل: "هذه الحالة مؤلمة لنا فهو شاب في منتصف العمر ولا يعاني من مرض رئوي سابق".

وقال "بليسكو" في بيان صحفي إن المريض عانى أولاً من ضيق في التنفس، والذي تقدم سريعًا إلى متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وبسبب طبيعة هذا المرض الخطير، حدثت الوفاة .

ولا يبدو أن تلف الرئة المرتبط بالسجائر الإلكترونية ناتج عن عدوى، ولكن من المحتمل أن يكون ذلك بسبب تلف الرئتين الناجم عن المواد الكيميائية الموجودة في البخار، وفقًا لوزارة الصحة بولاية ميسوري والخدمات العليا.

وتنصح المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أي شخص يعاني من أعراض تنفسية بعدم استخدام السجائر الإلكترونية للحصول على مساعدة طبية على الفور.

كما يجب على النساء الحوامل والمراهقين والشباب عدم استخدام السجائر الإلكترونية، وعلى المدخنين الذين يحاولون الإقلاع عن التدخين استخدام الطرق المعتمدة من إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وليس السجائر الإلكترونية، كما تنصح وزارة الصحة في ولاية ميسوري.


السجائر الإلكترونية

اضرار السجائر الإلكترونية

السجائر

وفيات السجائر الإلكترونية

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