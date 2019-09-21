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اليوم.. انطلاق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:00 ص
اليوم.. انطلاق مهرجان استقبال الطلاب الجدد والقدامى بجامعة عين شمس جامعة عين شمس
كتب محمود راغب

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احتفالاً ببدء العام الجامعى الجديد،  ينظم قطاع شئون التعليم والطلاب بجامعة عين شمس مهرجان لاستقبال الطلاب الجدد والقدمى للعام الجامعى الحامعى الجديد 2020/2019، وذلك تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة وبرئاسة وإشراف الدكتور عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.
 
وينطلق المهرجان فى الفترة من 21 من سبتمبر وحتى 8 من أكتوبر تحت شعار "قادرين نعملها"، وذلك إنطلاقاً من التطوير والإنجاز الذى شهده قطاع التعليم والطلاب خلال الفترة الماضية، وخاصة قطاع المدن الجامعية "طلبة وطالبات" من تطوير وتجديد لغرف الإقامة وقاعات الإستذكار و الملاعب و المطعم  و نظم التغذية وكذلك توفير خدمات طبية متميزة.
 
ويقام حفل إفتتاح المهرجان اليوم السبت الموافق 21 من سبتمبر  فى تمام العاشرة صباحاً  بالحرم الرئيسى أمام قصر الزعفران.
 
ويتضمن حفل الإفتتاح العديد من الانشطة والفعاليات الرياضية والفنية من بينها طابور عرض جوالة الجامعة بمصاحبة الموسيقى النحاسية  و ماراثون دراجات و حفل غنائى لكورال الجامعة وعدد من المسابقات الرياضية في مختلف الالعاب مثل" تنس الطاولة ، كرة السرعة ، مصارعة الذراعين ، العدو وشد الحبل". 
كما يقام على مدار الثلاثة أيام الأولى للمهرجان معارض لأنشطة إتحاد طلاب الجامعة يتضمن معرض للتعريف بأسرة من أجل مصر المركزية و أنشطة الاتحاد ونماذج المحاكاة و معرض لصندوق مكافحة الإدمان ومعرض فنون تشكيلية وصناعات يدوية و بعض اختراعات الطلاب.
 
كما يشهد المهرجان عددا من العروض المسرحية المميزة لطلاب الجامعة  وعددا من الندوات التثقيفية.
 

 


جامعه عين شمس

عين شمس

العام الدراسى الجديد

بدايه العام الدراسى

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