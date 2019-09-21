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اليوم.. انطلاق العام الدراسى داخل 390 مدرسة بنظام الفترتين بالغربية

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:36 ص
اليوم.. انطلاق العام الدراسى داخل 390 مدرسة بنظام الفترتين بالغربية مدارس - ارشيفية
الغربية – عادل ضرة – مصطفى عادل

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ينطلق اليوم السبت أول أيام العام الدراسى الجديد 2019/2020 داخل 390 مدرسة بنظام الفترتين على مستوى الإدارات التعليمية العشر بمحافظة الغربية، من إجمالى 2392 مدرسة.

حيث تنتظم الدراسة غدا الأحد داخل 2002 مدرسة فى جميع المراحل التعليمية رياض أطفال وتعليم أساسى وثانوى وتعليم فنى، بإجمالى مليون و200 ألف طالب وطالبة.

وأعلن اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، أن الدراسة ستنطلق داخل 390 مدرسة منها 27 مدرسة جديدة تدخل الخدمة لأول مرة هذا العام، مشيرا أن الدراسة منتظمة داخل 580 مدرسة رياض اطفال و 830 مدرسة للتعليم الابتدائي، موزعين على الادارات التعليمية العشر.

وأضاف" السعيد" أن هناك تكليفات للمهندس ناصر حسن وكيل وزاره التربية والتعليم بالانتهاء من اعمال الصيانة بالمدارس لاستقبال الطلاب فى العام الجديد، حيث شهدت مدارس المحافظة أعمال صيانة وطلاء الفصول وصيانة حجرات الكمبيوتر والمعامل وغرف الأنشطة وصيانة دورات المياه وتغيير صنابير المياه القديمة بأخرى جديدة والقيام باعمال صيانة الأثاث وتجهيز بعض المدارس بالسبورات الذكية وإمداد المدارس بالأثاث الجديد مع توفير أجهزة الكمبيوتر والشاشات والبروجيكورات

وأوضح المحافظ أن الدراسة سوف تنطلق فى جميع الصفوف الدراسى سواء تعليم اساسى او ثانوى او تعليم فنى، مشددا على تسليم الكتب المدرسية للطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وفى حال مخالفة التعليمات سيتم إحالة المقصرين للتحقيق.


محافظة الغربيه

العام الدراسى الجديد

مدارس الغربيه

طلاب محافظة الغربية

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