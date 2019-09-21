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اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

السبت، 21 سبتمبر 2019 08:34 م
اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها خطة جماعة الإخوان الإرهابية للعودة للمشهد على حساب المصلحة الوطنية لمصر.

 

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