اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع الصادر غدا العديد من القضايا والملفات المهمة، منها خطة جماعة الإخوان الإرهابية للعودة للمشهد على حساب المصلحة الوطنية لمصر.

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