النيابة تطلب التقرير الفنى الخاص بفحص ميكروباص حادث محور صفط اللبن

كتب أحمد الجعفرى

طلبت النيابة العامة بجنوب الجيزة تقرير اللجنة الهندسية المشكلة لفحص السيارة الميكروباص التى انقلبت من أعلى محور صفط اللبن، ببولاق الدكرور، للوقوف على ظروف وملابسات الحادث، وطلبت تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وتسلمت النيابة التقارير الطبية الخاصة بضحايا الحادث، فضلًا عن التقرير الطبى للمصابين، وتم إرفاقه بملف التحقيقات فى القضية.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا بسقوط سيارة من أعلى محور صفط اللبن، أمام شارع المدرسة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن إلى مكان الحادث.

وتبين من خلال التحقيقات أن عجلة القيادة اختلت بيد سائق الميكروباص فانحرف، واقتحم السور الحديدى، وسقط من أعلى المحور، ما تسبب فى مصرع 10 أشخاص وإصابة آخرين، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.