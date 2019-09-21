النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الزيتون

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة وقع اليوم السبت، لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.