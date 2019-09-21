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النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الزيتون

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:25 ص
النيابة تأمر بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة فى الزيتون حريق ،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة الزيتون بانتداب المعمل الجنائى لمعاينة حريق شقة وقع اليوم السبت، لبيان سبب الحريق، كما طلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة، لكشف  وجود شبهة جنائية من عدمه.

وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إخماد حريق داخل شقة سكنية التابعة لدائرة قسم الزيتون، وانتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.

تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق فى منطقة الزيتون، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتمت عملية إخماد الحريق.


حريق شقة بالزيتون

سيارات الحماية المدنية

اخماد حريق بالزيتون

الحماية المدنية بالقاهرة

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