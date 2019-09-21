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النقابة العامة للغزل والنسيج تبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:40 م
النقابة العامة للغزل والنسيج تبعث برسالة دعم وتأييد للرئيس السيسى عبد الفتاح إبراهيم رئيس "النقابة العامة"
كتب محمود راغب

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أكدت النقابة العامة للغزل والنسيج مساندتها للمشروعات القومية، وخطط الإصلاح وتطوير الشركات التى تقودها الدولة المصرية برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وقال عبد الفتاح إبراهيم رئيس "النقابة العامة"، إن الملايين من عمال الغزل والنسيج يبعثون  رسالة دعم وتأييد للرئيس عبدالفتاح السيسى، والقوات المسلحة المصرية، والشرطة، في الحرب الشرسة ضد الإرهاب، وضد الشائعات المغرضة التى تستهدف ضرب البلاد ونشر الفوضى .

وقال "إبراهيم" إنه حفاظًا على الوطن ومقدراته ضد الحملات الشرسة لتشويه مؤسسات الدولة ورموزها فإن "النقابة العامة" وأعضاءها يؤكدون تأييدهم الكامل للرئيس السيسى لاستكمال ومواصلة خطط الإصلاح الاقتصادى وتنفيذ المشروعات القومية الطموحة، ودعمهم الكامل للقيادة السياسية ورجال القوات المسلحة والشرطة البواسل في الحرب ضد الإرهاب والمؤامرات التى تستهدف النيل من أمن وسلامة البلاد.

ودعا "إبراهيم" الشعب المصري وفي القلب منه العمال إلى الإستمر في التماسك والوقوف بجانبهم قيادتهم السياسية لمواصلة مسيرة الإنتاج ،والقضاء على ما تبقى من قلة إرهابية و"خفافيش الظلام" ،أصحاب الأجندات الخارجية التي تحاول ضرب النسيج الوطني والثقة بين الشعب وقياداته متناسية أن هذا الشعب العظيم الذي خرج في 30 يونيه إستجابة لدعوة زعيمة عصي على الهزيمة أو التضليل .


الغزل والنسيج

عمال الغزل والنسيج

السيسى

الاصلاح الاقتصادى

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