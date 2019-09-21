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"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات

السبت، 21 سبتمبر 2019 03:00 ص
"الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات عداد كهرباء - صورة أرشيفية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزاره الكهرباء والطاقة المتجددة، البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات توزيع كهرباء حتى الآن، للتأكد من نجاح البرنامج قبل تعميمه بجميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هذا البرنامج المقرر إطلاقه رسميًا نهاية العام الحالى سيقضى بنسبة كبيرة على مشاكل فواتير الكهرباء الناتجة عن عدم دقة القراءة المسجلة أو التأخر فى تسجيلها، لافتًا إلى أن هذا البرنامج سيعتمد على بعض الضوابط الإلكترونية التى تجبر المسئول عن تسجيل قراءة العداد على الالتزام بالقواعد المحددة لتسجيل القراءات.

وأضاف حمزة، أن هذا البرنامج سيجرى ربطه ببرنامج الـ GBS الذى يمكن من خلال تحديد موقع الموظف المسئول عن تسجيل قراءة العداد


الكهرباء

الطاقة المتجددة

برنامج القراءة الموحد

ايمن حمزة

اخبار

اليوم السابع بلس

فواتير الكهرباء

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