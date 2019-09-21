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الكرملين: يجرى الإعداد لزيارة مادورو إلى روسيا

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:24 ص
الكرملين: يجرى الإعداد لزيارة مادورو إلى روسيا فنزويلا ارشيفية
وكالات

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أعلن الناطق باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أنه يجري حاليا الإعداد لزيارة الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو، إلى روسيا.
 
وقال للصحفيين، امس الجمعة: "يجري الإعداد للزيارة".
 
من جانبه نقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن مصدر مقرب من المسؤولين عن تنظيم الزيارة أن مادورو سيزور روسيا في القريب العاجل، مضيفة أن الزيارة مخطط لها لتكون في بداية شهر أكتوبر القادم.
 
أما سفارة فنزويلا في موسكو فأفادت بأن التحضيرات لزيارة مادورو لروسيا تجري حاليا، غير أن الموعد الدقيق لها غير موجود حتى اليوم.

نيكولاس مادورو

روسيا

فنزويلا

دميتري بيسكوف

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