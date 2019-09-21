"العمل" السعودية تتحقق من هوية معذّب رضيعة بوحشية

كتب رامى محيى الدين

أثار مقطع فيديو راج بشكل واسع على منصات التواصل الاجتماعي، غضب المجتمع، حين ظهر شخص يقوم بتعذيب طفلة رضيعة، داعين الجهات الرسمية إلى تطبيق أقصى العقوبات لمثل تلك الممارسات الوحشية ضد الأطفال.

بدأت السلطات المختصة في السعودية التحقيق في مقطع الفيديو، وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية في السعودية، خالد أبا الخيل، عبر صفحته الرسمية على تويتر: "يجرى التحقق من معلومات وصلت إلى مركز بلاغات العنف للشخص الذى ظهر فى مقطع فيديو يعنف طفلة رضيعة".

وأضاف "يعمل الزملاء والزميلات في وحدة الحماية الاجتماعية بالتنسيق مع الجهات المختصة للوصول للمعنف"، حسبما ذكر موقع العربية.