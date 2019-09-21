العليا لتراخيص الشواطئ تناقش 14 مشروعًا سياحيًا جديدًا فى 5 محافظات

ناقشت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ اليوم، 14 مشروعًا جديدًا فى 5 محافظات يتعلق بمشروعات استثمارية وقرى سياحية جديدة تتيح فرص عمل مباشرة وغير مباشر، وذلك بحضور ممثلى المحافظات الساحلية والوزارات المعنية.

وناقش الاجتماع، إنشاء مشروع سياحى بمحافظة البحيرة و8 مشروعات لقرى سياحية وفنادق ومطاعم بمحافظة مرسى مطروح ومشروع بمحافظة شمال سيناء و3 مشروعات سياحية وفنادق بمحافظه السويس وموضوع يخص محافظة بورسعيد هذا وتم إرجاء البت فى الطلبات المقدمة والتى لم يحضر ممثلى جهات الولاية لها.

كما تم مناقشة الدراسات الخاصة بتلك المشروعات فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشواطئ ومراعاة أن تكون المنشئات فى المناطق المحظورة خفيفة وسهلة الفك والتركيب.

ووجهت الوزارة بسرعة اتخاذ القرارات وعدم إرجاءها وذلك تيسيرا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعا لعجلة التنمية فى ضوء ما تنشدة الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، والالتزام بالمعايير المسبق الاتفاق عليها وتطبيقها بشكل متساو وعدم وجود أية استثناءات وذلك تحقيقا للصالح العام.

الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ هى المعنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية وهناك لجنة فنية متخصصة من الهيئة تبحث كافة طلبات التراخيص وتستوفى كافة الدراسات المطلوبة ثم يتم عرض تلك النتائج على الأمانة الفنية المشكلة من كافة ممثلى وزارات السياحة والآثار والإسكان والمجتمعات العمرانية ووزارة الدولة لشئون البيئة والجهات المعنية للتباحث والتوافق عليها ثم يتم رفع تلك التقارير إلى اللجنة العليا للتراخيص لاتخاذ القرارات النهائية.