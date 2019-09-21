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"العصار" يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة للصوب الزراعية مع عالم مصرى بالخارج

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:00 ص
"العصار" يشهد توقيع مراسم تأسيس شركة للصوب الزراعية مع عالم مصرى بالخارج العصار يشهد توقيع عقد تأسيس شركة للصوب الزراعية
كتب زكى القاضى

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شهد الدكتور محمد سعيد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربى، وفي حضور العالم الدكتور هانى الكاتب، أستاذ إحصاء الغابات بجامعة ميونيخ التقنيه الألمانية، و عضو المجلس الرئاسى الاستشارى لكبار علماء و خبراء مصر، مراسم توقيع عقد إتفاق بين "الهيئة القومية للإنتاج الحربى"، وشركة "حلوان للآلات والمعدات"،التابعة لوزارة الإنتاج الحربى، وشركة "فورسيت للتنمية والإبتكار"، بهدف تأسيس شركة تكون متخصصة فى مجال إنشاء الصوب الزراعية، وذلك بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربى.

تهدف هذه الاتفاقية إلى قيام الأطراف الثلاثة باتخاذ إجراءات تأسيس شركة تكون متخصصة فى إنشاء مجتمعات جديدة خضراء مرتبطة بالاستخدام المستدام للأراضى، وبناء سلسلة قيمة زراعية متكاملة، تستغل المواد الخام المنتجة فى التصنيع الزراعى، وتطوير منتجاته وتسويقها داخل البلاد وعلى مستوى المنطقة، من خلال استخدام أفضل السبل التى تؤدى إلى توفير المياه وتقليل استهلاك السماد والمبيدات الحشرية، بما يساهم في تحقيق التنمية المنشودة للبلاد فى مجال الصوب الزراعية، بالاستفادة من التكنولوجيات الحديثة في مجال التنمية المستدامة، والحفاظ على البيئة وترشيد الموارد.

تقوم الشركة المزمع تأسيسها، بتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة من خلال ثلاث مراحل (المرحلة الأولى تتمثل فى إنشاء نموذج مزارع مستدامة فى الحقل المفتوح وتحت الصوب ووحدات صناعية زراعية على مساحة تتراوح من 150 إلى 200 فدان – المرحلة الثانية تتمثل فى تطبيق المرحلة الأولى على نطاق واسع لمساحة من 1000 إلى 5000 فدان على أن تبدأ هذه المرحلة بعد الإنتهاء من تصنيع أول صوبة محلياً بالمواصفات الأوربية المطلوبة والتدريب على إدارتها والتعامل معها – فيما تتمثل المرحلة الثالثة فى تعميم نموذج المراحل السابقة على نطاق أوسع داخل مصر وخارجها).

من جانبه، أشار العالم المصرى الدكتور هانى الكاتب، رئيس مجلس إدارة شركة "فورسيت للتنمية والإبتكار"، إلى أهداف الشركة التي سيتم تأسيسها بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربى، والتى تتمثل فى (إنشاء مشروعات صديقة للبيئة لمجتمعات جديدة خضراء متكاملة – تصميم وإنشاء والإشراف على تنفيذ نماذج ومجتمعات جديدة متكاملة متوافقة مع التوجهات والتكنولوجيات الحديثة – إنتاج الغذاء والمحاصيل الزراعية فى المناطق الجافة بالحقل المفتوح والصوب الزراعية الحديثة متعددة الأغراض – توطين التكنولوجيات المتقدمة لتصنيع الصوب الزراعية بغرض الاستغلال المحلى والتصدير).

كما ثمّن "الكاتب"، دور وزارة الإنتاج الحربى فى السعى الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة لإنجاز مشروعات التنمية والمشروعات القومية لخدمة المواطنين بالاستفادة من فائض الطاقة الإنتاجية بالوحدات والشركات التابعة للوزارة.


العصار

الانتاج الحربى

الصوب الزراعية

هانى الكاتب

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