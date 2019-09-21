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الطب الشرعى واللجنة الهندسية يحددان مصير سائق شركة دهس موظف بالجيزة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:32 م
الطب الشرعى واللجنة الهندسية يحددان مصير سائق شركة دهس موظف بالجيزة حادث - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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استعجلت النيابة العامة فى الجيزة تقرير الطب الشرعى الخاص بموظف، لقى مصرعه أسفل عجلات إحدى سيارات النقل، التابعة لشركة مقاولات شهيرة، للوقوف على ظروف وملابسات وفاته.

كما طلبت النيابة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة، وتقرير اللجنة المشكلة لفحص السيارة المتسببة فى الحادث، فضلًا عن تقرير تحليل عينة المخدرات التى تم إجرائه للسائق، تمهيدًا لإحالة القضية للمحكمة المختصة.

وكانت النيابة وجهت للسائق المصاب تهمة القتل الخطأ، بعد التحقيق معه والاستماع لأقواله والذى قال فيها أنه لم يقصد دهس المجنى عليه، أثناء تحركه بالسيارة.

وتوصلت تحريات رجال المباحث، أن الموظف يعمل بالشركة، وكان مكلفا بأداء بعض الأعمال، بموقع انشاءات أسفل الطريق الدائرى، وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية ، وتم التحفظ على السيارة، وإحالة السائق إلى النيابة للتحقيق

كانت غرفة النجدة بالجيزة، تلقت بلاغا يفيد مصرع أحد الأشخاص، نتيجة دهس سيارة فانتقل رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات، تبين أن موظف، أثناء عمله بموقع عمل تابع لشركة مقاولات شهيرة، أسفل الطريق الدائرى، دهسته سيارة نقل تابعة للشركة، مما أسفر عنه مصرعه فى الحال ، ألقى رجال المباحث القبض على المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.


الطب الشرعى

الجيزة

لجنة هندسية

شركة مقاولات

قتل خطا

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