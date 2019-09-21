الصين وجزر سليمان توقعان بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية

بكين (أ ش أ)

وقعت الصين وجزر سليمان، اليوم السبت، بيانا مشتركا حول إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الجانبين.

ووقع عضو مجلس الدولة وزير الخارجية الصينى "وانج يى"، ووزير الشؤون الخارجية والتجارة الخارجية فى جزر سليمان "جيرميا مانيل"، البيان، بعد محادثات بينهما فى العاصمة بكين.

وكانت الصين أعربت عن تقديرها الكبير لقرار حكومة جزر سليمان بالاعتراف بمبدأ "صين واحدة" وقطع ما يسمى بـ"العلاقات الدبلوماسية" مع سلطات تايوان.

وتؤكد الصين أنه لا يوجد سوى صين واحدة فى العالم، وأن حكومة جمهورية الصين الشعبية هى الحكومة الشرعية الوحيدة التى تمثل الصين بأكملها، وأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضى الصين، وأن هذه حقيقة أساسية وتحظى بتوافق عالمى من المجتمع الدولى.