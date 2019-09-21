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الشرطة الفرنسية تعتقل 30 متظاهرا خلال احتجاجات "السترات الصفراء"

السبت، 21 سبتمبر 2019 11:23 ص
الشرطة الفرنسية تعتقل 30 متظاهرا خلال احتجاجات "السترات الصفراء" احتجاجات فى فرنسا
أ ش أ

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اعتقلت الشرطة الفرنسية، اليوم،السبت، 30 متظاهرا وأطلقت الغاز المسيل للدموع خلال الاحتجاجات التي دعت إليها "السترات الصفراء" ،حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية .

وأعلنت السلطات الفرنسية نشر 7500 شرطي السبت في باريس استعدادا لمظاهرة جديدة لمحتجي حركة "السترات الصفراء" التي بدأت قبل عشرة أشهر احتجاجا على السياسات الضريبية والمالية للحكومة قبل أن تتحول إلى احتجاج ضد الرئيس إيمانويل ماكرون.. وتتزامن المظاهرة مع مسيرة مطالبة بالتحرك من أجل المناخ والاحتفالات باليوم الوطني للتراث الأوروبي.

ودعا الرئيس إيمانويل ماكرون الراغبين بالتظاهر إلى القيام بذلك في هدوء، ولا سيما أن التظاهرة المقررة تتزامن مع أيام التراث الأوروبي ومظاهرة أخرى من أجل المناخ.. وشدد خلال زيارة قام بها إلى منزل الرسامة روزا بونور في منطقة باريس بمناسبة أيام التراث: "من الجيد أن يعبر الناس عن آرائهم و يجب أن يتم ذلك بسلام".

وكان الرئيس الفرنسي قد اعتبر أن أزمة السترات الصفراء كانت مفيدة جدا له بطريقة ما؛ لأنها أرغمته على تغيير موقفه حيال الفرنسيين.

 

 


فرنسا

الشرطة الفرنسية

السترات الصفراء

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ماكرون

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