السيطرة على حريق بالغابة الشجرية بالطريق الدائرى بالغردقة.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب مساء اليوم، بالغابة الشجرية بمدينة الغردقة، الواقعة بالطريق الدائرى غرب المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بالغردقة، يفيد اشتعال النيران بمنطقة الغابة الشجرية بمدينة الغردقة، والواقعة بالطريق الدائرى الأوسط والقريبة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى.

وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف وقيادات الأجهزة الشرطية، وشركة مياه الشرب، وانتقلوا لمكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق.