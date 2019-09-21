سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 10:29 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق بالغابة الشجرية بالطريق الدائرى بالغردقة.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:14 م
السيطرة على حريق بالغابة الشجرية بالطريق الدائرى بالغردقة.. صور الحماية المدنية
البحر الأحمر - عماد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

سيطرت قوات الحماية المدنية بالغردقة، على حريق شب مساء اليوم، بالغابة الشجرية بمدينة الغردقة، الواقعة بالطريق الدائرى غرب المدينة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ورد بلاغ لشرطة النجدة بالغردقة، يفيد اشتعال النيران بمنطقة الغابة الشجرية بمدينة الغردقة، والواقعة بالطريق الدائرى الأوسط والقريبة من محطة معالجة مياه الصرف الصحى.

وتم إخطار الحماية المدنية والإسعاف وقيادات الأجهزة الشرطية، وشركة مياه الشرب، وانتقلوا لمكان الواقعة، وتم السيطرة على الحريق. 

 

IMG-20190921-WA0023

 
حريق الغابة الشجرية بالغردقة (1)
حريق الغابة الشجرية بالغردقة 

البحرالاحمر

الغردقة

حريق بالغابة الشجرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

السيطرة على حريق بمحل كشرى ومكتب سرفيس بعزبة السوق ببنها

السبت، 21 سبتمبر 2019 07:06 م

صور.. حريق هائل فى مزارع نخيل بالوادى الجديد والدفاع المدنى يكافح النيران

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:35 م

السيطرة على حريق فى أحواش ماشية وأشجار نخيل دون مصابين جنوبى الأقصر.. صور

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:29 م

‎ السيطرة على حريق بكميات من البوص والمخلفات فى كفر الجزار ببنها

السبت، 21 سبتمبر 2019 05:28 م

تحريات المباحث: لا شبهة جنائية فى حريق شقة سكنية بكرداسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:46 م

حريق فى مزرعة نخيل بقرية الشيخ والى فى الداخلة

السبت، 21 سبتمبر 2019 01:46 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا يحتفلون بالرئيس على أنغام الأغانى الوطنية

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

المصريون في نيويورك يتفاعلون مع أغنية تسلم الأيادى ترحيبًا بالرئيس

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

"اليوم السابع" يحذر من تداول أخبار مفبركة بلوجو الموقع.. الإخوان يزيفون للتضليل

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

الداخلية تعلن مقتل إرهابى تابع لحركة حسم فى تبادل لإطلاق النار بالمطرية

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

اليوم السابع: الإخوان يحلمون بالفوضى من جديد والعودة على جثة مصر

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ما الفرق بين إشهار إفلاس الفرد والشركات؟ وما هى آثاره؟

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

ريهانا تروج لألبومها الجديد فى سول بكوريا قبل طرحه في ديسمبر المقبل

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

تعرف على موعد عرض الموسم الجديد من مسلسل The Good Doctor

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

فيديو.. المصريون يحتشدون أمام مقر إقامة الرئيس السيسي بنيويورك لتأييده

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

ارتفاع تقييمات مسلسل Peaky Blinders بعد احتمالية عودة توم هاردى

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

صور.. أبناء الجالية المصرية بأمريكا أمام مقر إقامة الرئيس للاحتفال بقدومه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة