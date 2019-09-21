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السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة"

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:53 م
السجن المشدد ما بين 5 إلى 10 سنوات لـ 8 متهمين فى "أحداث العدوة" جلسة محاكمة المتهمين بأحداث العدوه
كتب إيهاب المهندس ـ تصوير حسام عاطف

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قضت محكمة جنايات المنيا، المنعقدة بمجمع محاكم طره، اليوم السبت، برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم، والسجن المشدد 5 سنوات لـ 5 متهمين والمشدد 7 سنوات لمتهمين اثنين فى إعادة إجراءات محاكمتهم فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث عنف العدوة".

وقضت المحكمة باعتبار الحكم الغيابى قائم فى حق 31 متهما لعدم حضورهم الجلسات وحضور محاميهم بتوكيلات.

صدر الحكم برئاسة المستشار سليمان عطا الشاهد، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الواحد ووائل شعبان وبحضور أحمد توفيق وكيل النائب العام.

 كانت المحكمة قد قضت فى وقت سابق بأحكام ما بين المؤبد والمشدد والبراءة على المتهمين، وقام بعض المتهمين بعمل إعادة إجراءات على الحكم من قبل دفاعهم.

كانت مدينة العدوة بمحافظة المنيا ، قد شهدت أعمال عنف وتخريب فى 14 أغسطس 2013، تم خلالها اقتحام وحرق وسرقة ونهب مركز الشرطة، وقتل رقيب شرطة، واقتحام الإدارة الزراعية، والوحدة البيطرية، والسجل المدنى، عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة.

أحداث العدوة (1)
 

 

أحداث العدوة (2)
 

 

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أحداث العدوة (4)
 

 

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أحداث العدوة (7)
 

 

أحداث العدوة (8)
 

 

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عنف العدوة

جنايات المنيا

احداث العدوة

محمد بديع

المستشار سليمان عطا الشاهد

اليوم السابع بلس

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