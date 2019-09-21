السجائر الإلكترونية ذات النكهات قد تزيد من سوء الإصابة بالربو

كتب بيتر إبراهيم

كشفت الأبحاث أن السجائر الإلكترونية المنكهة قد تزيد من سوء حالة الربو، ووفقاً لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، ارتفعت هذه العادة فى السنوات الأخيرة، مع الإجماع العام سابقاً على كونها أكثر أمانًا من التدخين.

لكن العلماء الأستراليين وجدوا أن بعض نكهات السجائر الإلكترونية تغير مدى حساسية الشعب الهوائية، وهو سبب شائع للربو، لافتين إلى أن نكهة عرق السوس الأسود، على سبيل المثال يسبب الالتهاب المرتبط بالصفير والسعال وضيق التنفس فى المرضى، كما أن نكهة القرفة تسببت فى "زيادة حساسية مجرى الهواء"، فى حين أن نكهة الموز أدت إلى تفاقم تندب الأنسجة فى الرئة.

ويأتى هذا البحث فى الوقت الذى أصبح فيه رجل فى الأربعينيات من ولاية ميسورى الشخص الثامن فى الولايات المتحدة الذى مات جراء استخدام السجائر الإلكترونية.

وتشير الأرقام المروعة إلى أن عدد الأشخاص الذين أصيبوا بعدوى الرئة قد ارتفع إلى 500، ما دفع إلى إجراء تحقيق رسمى فى الأزمة بسبب السجائر الإلكترونية.

وفى وقت سابق من هذا الأسبوع أصبحت نيويورك أول ولاية تحظر السجائر الإلكترونية المنكهة، ويطالب العلماء بمزيد من الحذر عند الترويج للسجائر الإلكترونية المنكهة للمرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسى مثل الربو.