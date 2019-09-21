سوبر كورة
Ads
السبت، 21 سبتمبر 2019 12:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

الرياض السعودية: رد فعل المملكة على حادث أرامكو كان حكيماً متأنياً

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:28 ص
الرياض السعودية: رد فعل المملكة على حادث أرامكو كان حكيماً متأنياً الملك سلمان بن عبد العزيز
كتبت إسراء أحمد فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أشادت صحيفة الرياض السعودية، فى افتتاحيتها، برد فعل المملكة على حادث شركة أرامكو، وكتبت تحت عنوان "الرد المتعقل" أن رد فعل المملكة لم يكن انفعالياً بقدر ما كان حكيماً متأنياً حتى يأتى قوياً مزلزلاً، وتحت مظلة توافق دولى.

وأضافت أن استهداف معملى شركة أرامكو عمل إرهابى تخريبى دون أدنى شك، وكل الدلائل تشير إلى إيران عطفاً على الأسلحة المستخدمة فى الاستهداف، وعلى السياسات الإيرانية الهادفة إلى زعزعة أمن المنطقة برمتها فى محاولة للهروب إلى الأمام بعد أن وضعتها العقوبات الدولية فى موقف تريد الخروج منه بأى ثمن.

وتابعت الصحيفة التضييق على أذرعها جعلها تتصرف هذا التصرف المتهور غير محسوب العواقب، وما التهديدات التى يطلقها مسئولو النظام الإيرانى إلا دليل واضح على المأزق الذى هم فيه، فالإيرانيون يتحدثون بلهجة تصعيدية معتقدين أنهم بذلك يزرعون الخلاف بين دول العالم، مما يصب فى مصلحتهم دون أن يفكروا أن ما فعلوه إنما سيكون وبالاً عليهم.

وقالت الصحيفة السعودية: كانوا يعتقدون أن ردة الفعل على هجومهم الإرهابى ستكون فورية مما قد يساعدهم على تنفيذ مخططهم، ولكن خاب أملهم، ورُدّ كيدهم في نحرهم، لم يحسبوا حساباً لرد الفعل المتعقل الذي بكل تأكيد جعلهم في حيرة من أمرهم، وجعلهم يخبطون "أخماساً بأسداس" فى كيفية التعامل معه، فحسابات الحقل لم تتطابق مع حسابات البيدر أبداً، بل جاءت معاكسة لها، فالعالم كله دان تلك الهجمات الإرهابية، ووجه أصابع الاتهام إلى إيران التي كانت تريد أن تجر المنطقة إلى مواجهة عسكرية غير محسوبة العواقب، وخاب ظنها أيما خيبة، فرد الفعل لم يكن انفعالياً بقدر ما كان حكيماً متأنياً حتى يأتي قوياً مزلزلاً، وتحت مظلة توافق دولي دون ثغرات يمكن للنظام الإيراني الولوج منها.

واختتمت: النظام الإيرانى نظام عبثى؛ فمنذ ثورة 1979 وهو يعيث فى الأرض فسادًا، وشره لم يقتصر على الخليج والمنطقة العربية، بل امتد إلى أرجاء العالم، وما الاعتداء الأخير على المنشآت النفطية إلا حلقة في سلسلة طويلة من العمل الإرهابي التخريبى الذى هدد إمدادات الطاقة العالمية، فالعالم إذاً مطالب بقوة بوقف ذلك العبث الإرهابى حتى لا يتمادى، وتكون أفعاله غير محمودة العواقب.

من جانبه أكد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن المملكة وبعد استكمال التحقيق فى الاعتداءات التى جرت على معملى أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة التى تحفظ أمنها واستقرارها.


السعودية

استهداف ارامكو

ارامكو

ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مقالات صحف الخليج.. تاج الدين الراضى يبرز احتفالات السعودية بالعيد الوطنى 89.. على القحيص يحلل حادث استهداف منشآت أرامكو بطائرة مسيرة.. محمد بن يحيى القحطانى: الأغنية العربية فى غرفة الإنعاش وأصبحت "كسيحة"

السبت، 21 سبتمبر 2019 09:52 ص

أرامكو السعودية تتوقع استئناف الإنتاج بالكامل لموقعين نهاية سبتمبر

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 07:49 م

الحريرى: فرنسا تحاول تخفيف التوتر بعد هجوم أرامكو

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 06:37 م

الملك سلمان: الهجوم على أرامكو عمل إجرامى يمثل تصعيداً خطيراً

الجمعة، 20 سبتمبر 2019 05:52 م

وزير الخارجية السعودى: استهداف معملى أرامكو بأسلحة إيرانية يمثابة إعتداء على العالم أجمع

الخميس، 19 سبتمبر 2019 11:36 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" أول يوم دراسة

صور.. رئيس جامعة القاهرة ينافس الطلاب فى لعبة "البولينج" أول يوم دراسة

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

"المالية": تخصيص 4.2 مليار جنيه لمرحلة رياض الأطفال لإنشاء دور حضانة بالصعيد

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

التموين: الانتهاء من تطوير مكاتب التموين على مستوى الجمهورية فى 3 سنوات

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

اتحاد الكرة: مباريات الدورى اليوم بحضور جماهيرى متباين وفقا لرؤية الأمن

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

فيديو.. طلاب المدارس يرددون السلام الجمهورى فى أول يوم دراسى

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. انتظام حركة السيارات بمحاور وميادين القاهرة والجيزة

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

فيديو معلوماتى.. اعرف حكاية الرجل اللى دخلت معاه الكهرباء لمصر منذ 126 عاما

الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

الصحافة المغربية: الاهلي يحرم "أسود الأطلس" من السوبر المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

دورى 2020 .. 10 معلومات مهمة عن مسابقة الدوري المصرى

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

انطلاق الدراسة فى جميع المراحل التعليمية.. انتظام الطلاب فى 12 محافظة.. تخصيص الحصة الأولى عن تضحيات رجال الجيش والشرطة.. وحلول لسد العجز فى أعضاء هيئة التدريس .. و تفعيل بنك المعرفة ..صور

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم السبت 21 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

3 ملايين طالب يبدأون الدراسة بالجامعات اليوم.. وحفلات خاصة للاستقبال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة