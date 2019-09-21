الرئيسية أخبار عاجلة الرئيس السيسى يصل نيويورك للمشاركة باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة السبت، 21 سبتمبر 2019 04:30 ص الرئيس عبد الفتاح السيسى رسالة نيويورك: يوسف أيوب ومحمد الجالى مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الرئيس عبد الفتاح السيسى يصل نيويورك لرئاسة وفد مصر باجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. السيسى الرئيس السيسى الامم المتحدة مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء الموضوعات المتعلقة سيارات تلفزيونية للجالية المصرية تطوف شوارع نيويورك لاستقبال السيسى السبت، 21 سبتمبر 2019 02:29 ص فيديو وصور.. تجمعات للمصريين فى أمريكا قبيل الاحتشاد لاستقبال السيسى السبت، 21 سبتمبر 2019 03:35 ص الجالية المصرية بأمريكا تقيم احتفالية كبيرة قبل وصول الرئيس السيسى نيويورك السبت، 21 سبتمبر 2019 04:04 ص لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع أوراق المنشآت الطبية الخاصة لتقديم خدمات التأمين الصحى الجديدة × 6 معلومات تعرف على موعد طرح الموسم الجديد من مسلسل Peaky Blinders قطار المحاكمات.. محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار داعش والتخطيط لاستهداف الكنائس تعرف على عقوبة نشر مادة إعلامية تحتوى على وجوه أطفال أثناء محاكمتهم جنائيا شاهد.. جمال الممشى السياحى بمدينة الغردقة بعد تطويره 4 أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"خلية داعش الجيزة" نائب محافظ القاهرة: توفير 350 حقيبة وأدوات مدرسية لتوزيعها على الطلبة مجانا صور.. 7 معلومات عن بوابة "التحول الرقمى" لمحافظة بورسعيد "الكهرباء" تؤكد البدء فى تجربة برنامج القراءة الموحد بـ3 شركات خطوات تتخذها إدارة المرور استعدادًا للعام الدراسى الجديد.. تعرف عليها برلمانى يحذر من الإرهاب عبر فيس بوك: المواجهة بالتشريعات والشعب خلف الرئيس 92 مليون دولار إيرادات فيلم Dora and the Lost City of Gold فى 40 يومًا المزيد من Trending Plus
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