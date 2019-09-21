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الرئيس التنفيذى لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذى قبل

السبت، 21 سبتمبر 2019 10:00 ص
الرئيس التنفيذى لأرامكو: الشركة باتت بعد الهجمات أقوى من ذى قبل رئيس شركة ارامكو أمين الناصر
الرياض (رويترز)

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قال أمين الناصر، الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين لشركة أرامكو السعودية، فى رسالة لموظفى الشركة، إن أرامكو باتت بعد الهجمات على معاملها فى بقيق وخريص فى 14 سبتمبر "أقوى من ذى قبل".

وأضاف الناصر فى الرسالة التى وجهها بمناسبة اليوم الوطنى للمملكة العربية السعودية، الذى يحل فى 23 من سبتمبر: "لا شك أن المعتدين كانوا يرغبون فى رؤيتنا منكسرين مزعزعين، لكن بفضل الله كان لتلك الاعتداءات التى استهدفت ضرب الاقتصاد العالمى وزعزعة صناعة النفط السعودية من خلال تدمير بنية أرامكو السعودية أثر إيجابى لم يحسب له المعتدون حسابا".

وتابع قائلا فى رسالته "وبات وطننا العزيز، ومنه نحو سبعين ألف موظف وموظفة فى الشركة، على غير ما أراد أعداؤنا، أقوى من ذى قبل".

 

 

 

 


ارامكو

شركة ارامكو

السعودية

بقيق

اليوم الوطنى السعودى

الاقتصاد العالمى

النفط السعودى

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