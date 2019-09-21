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الرئيس الأفغانى: أفغانستان أقرب للسلام من أى وقت مضى

السبت، 21 سبتمبر 2019 02:39 م
الرئيس الأفغانى: أفغانستان أقرب للسلام من أى وقت مضى الرئيس الأفغانى أشرف غنى
كابول (أ ش أ)

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قال الرئيس الأفغانى أشرف غنى، إن أفغانستان أقرب إلى السلام من أى وقت مضى، على الرغم من الأجندات الخسيسة ضد الأمن والاستقرار.

وأضاف غنى، فى رسالته بمناسبة اليوم العالمى للسلام، أوردتها قناة "طلوع نيوز" الأفغانية، اليوم السبت: "مما لا شك فيه أنه سيتم تحقيق سلام حقيقى، وأن هذا السلام سيدوم عندما ينال الشعب الأفغانى حقوقه دون تمييز".

وأكد الرئيس الأفغانى على ضرورة الانخراط فى السياسة، قائلا: "إن السبيل الوحيد لإنهاء عقود من الحرب هو عن طريق المسار السياسى، وهذا يتطلب استثمارا فى العملية السياسية ودعم الانتخابات والحكومة".

وأشار غنى إلى أن هناك حاجة لوقف إطلاق النار أولا من أجل تحقيق سلام حقيقى، قائلا: "إنه لا يرغب فى مواصلة الحرب لدقيقة واحدة إذا كانت طالبان ترغب فى السلام لأن الحرب ليست هى الحل".

 

 

 


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