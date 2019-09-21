الداخلية النمساوية: 130 ألف مريض بالزهايمر فى البلاد

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أكدت وزارة الداخلية النمساوية، أنها انتهت من تدريب الموظفين فى المكاتب البلدية وسلطات المقاطعات وحكومات الولايات على رفع الكفاءة لتقديم مساعدات خاصة إلى مرضى الزهايمر وأقاربهم، حيث يبلغ عدد مرضى الزهايمر فى النمسا 130 ألف مريض.

وذكر بيان لوزارة الداخلية النمساوية، اليوم السبت، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى لمرض الزهايمر - أن الوزارة تتعاون مع جامعة الدانوب كريمس حيث تقوم أكاديمية الأمن التابعة لوزارة الداخلية الآن بتطوير برنامج تعليمى رقمي لخدمة مرضى الزهايمر.

وشدد البيان على أن مرض الزهايمر يعد أحد أكبر التحديات التى تواجه المجتمع ونظام الرعاية الصحية خلال السنوات القليلة القادمة فى جميع أنحاء العالم.

وأشار البيان إلى معاناة حوالى 50 مليون شخص حاليًا من مرض الزهايمر حول العالم حيث يحتاج الأشخاص الذين يعانون من الزهايمر إلى توفير بيئة مناسبة حتى يمكن دمجهم فى المجتمع بشكل أفضل.

وقال البيان أن الاستجابة لاحتياجات الأشخاص المصابين بالزهايمر تتطلب قدرا كبيرا من التدريب والتدابير الخاصة، مشيرا إلى أنه منذ عام 2016 تم تدريب أكثر من 10 آلاف ضابط شرطة للتعامل مع مرضى الزهايمر.