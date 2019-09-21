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الداخلية التونسية: ضبط 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:00 م
الداخلية التونسية: ضبط 12 شخصا كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة الداخلية التونسية
أ ش أ

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أعلنت وزارة الداخلية التونسية، اليوم السبت، اعتقال 12 شخصا بمدينة حلق الوادى وولاية بنزرت، كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية.

وأوضحت الوزارة - فى بيان - أن دورية تابعة لمركز الحرس البحرى برادس من ولاية بن عروس تمكنت من ضبط 8 أشخاص كانوا بصدد اعتلاء السور الخارجي للميناء التجاري بحلق الوادي بنية التسلل إلى إحدى البواخر التجارية بغرض اجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه أوروبا.

كما تمكنت دورية تابعة لفرقة الإرشاد البحرى للحرس الوطنى بولاية بنزرت من ضبط 4 أشخاص كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية بصورة غير شرعية باتجاه إيطاليا.

وبمراجعة النيابة العامة، أمرت بمواصلة احتجازهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة فى شأنهم.


الداخليه التونسيه

تونس

هجره

ايطاليا

مهاجرين

الامن التونسى

بنزرت

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