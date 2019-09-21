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الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا

السبت، 21 سبتمبر 2019 06:06 ص
الخارجية الروسية: العقوبات الأمريكية الجديدة ضد إيران لن تؤثر على موقفنا بوتين

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اعتبرت الخارجية الروسية العقوبات الأمريكية الجديدة على إيران غير شرعية، مشددة على عزم روسيا مواصلة التعاون مع الجمهورية الإسلامية في القطاع المصرفي.
 
وقال مدير القسم الثاني المعني بشؤون آسيا في الخارجية الروسية، ضمير كابولوف، في حديث لوكالة "نوفوستي"، امس الجمعة: "نعتبر العقوبات الأحادية غير شرعية، وهذه التطورات لن تؤثر بأي شكل من الأشكال على مواقفنا من إيران".
 
وتابع كابولوف: "سنواصل التعاون مع إيران في القطاع المصرفي وفقا لما خططنا له. وهذا الأمر لن يغير شيئا".
 
وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، في وقت سابق من اليوم، عن فرض بلاده حزمة جديدة من العقوبات على إيران تستهدف البنك الوطني الإيراني، وقال إن هذه الإجراءات التقييدية هي الأرفع التي تم تطبيقها ضد الجمهورية الإسلامية في أي وقت مضى.
 
من جانبه، زعم وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، أن البنك الوطني الإيراني كان "آخر مصدر تمويل" بالنسبة لسلطات البلاد.
 
وتأتي هذه الإجراءات على خلفية اتهام الولايات المتحدة السلطات الإيرانية بالوقوف وراء الضربة على منشأتين حيويتين لشركة "أرامكو" السعودية، في 14 سبتمبر الحالي، والتي أسفرت عن وقف المملكة أكثر من 50% من إنتاجها النفطي.

بوتين

روسيا

امريكا

إيران

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