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الجيش اليمنى يسقط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بالجوف

السبت، 21 سبتمبر 2019 04:59 م
الجيش اليمنى يسقط قتلى وجرحى فى صفوف الحوثيين بالجوف
إيمان حنا

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سقط قتلى وجرحى من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية، بنيران أبطال الجيش اليمنى في مديرية المتون بمحافظة الجوف، وفقا للمركز الإعلامي للقوات المسلحة. 
 
وقال مصدر عسكري، إن أبطال الجيش الوطني اشتبكوا مع مجموعة من عناصر مليشيات الحوثي الانقلابية حاولت التسلل إلى مواقع في جبهتي المتون وحام في وقت متأخر أمس.
 
وأكد المصدر أن ما لا يقل عن 5 من عناصر مليشيا الحوثي قتلوا وجرح آخرون.. فيما تمكن أبطال الجيش من أسر أحد العناصر الحوثية، وأجبروا من تبقى من المليشيات على الفرار.
 
وأشار المصدر إلى أن أبطال الجيش هاجموا مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة العقبة شمال الجوف، بالتزامن مع المعارك في مديرية المتون، وألحقوا خسائر بشرية ومادية في صفوف المليشيات الحوثية الانقلابية.

الحوثيين

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